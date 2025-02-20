Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar'ı konuk etti.

Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa'ya veda etti.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray ilk maçı deplasmanda 4-1 kaybetmişti.