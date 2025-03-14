Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakada VAR’da Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser olacak.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.30’da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR’da Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser, AVAR’da da Kerem Ersoy görev alacak.