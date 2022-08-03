Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanına teknik ısınmayla başlandı. 5’e 2 pas oyununun ardından dar alan çalışmasıyla antrenman devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

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