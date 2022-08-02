Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois idmana katılmadı. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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