Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 19.00’da NEF Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek.
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