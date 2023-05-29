Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig’de 102. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılması durumunda şampiyonluğu garantileyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Ankaragücü’nü mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakılmaksızın 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, tarihindeki 23. şampiyonluk sevincini yaşayacak.

Süper Lig’de 102. randevu

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 101 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 63 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan’ın attığı 208 gole, başkent ekibi 88 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor’u yendi. Aslan bu 3 müsabakada 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 16 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan topladı. Aslan geride kalan 16 mücadelede 35 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son İstanbulspor ile oynadı ve 2-1 yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 73 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

6 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Nicolo Zaniolo cezalı

Galatasaray’da Ankaragücü maçı öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Ankaragücü mücadelesiyle cezasını tamamlayacak.