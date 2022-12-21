Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da yarın saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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