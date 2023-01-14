Galatasaray, bir günlük iznin ardından 16 Ocak Pazartesi saat 13.00’te yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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