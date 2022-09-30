Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet havalimanından çıktığı esnada, taraftar grubu tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Ardından sarı-kırmızılı ekip havalimanından ayrılarak kalacakları otele gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında evinde oynadığı Konyaspor’u 2-1 yenen Galatasaray, Cumartesi akşam oynayacakları Adana Demirspor maçı için bugün Adana’ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin gelmesinden saatler önce, Galatasaraylı taraftalar Adana Şakirpaşa Havalimanı’na geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Adana’ya geldi.

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