Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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