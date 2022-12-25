Galatasaray en son 2020-2021 sezonun 28. haftasını liderlik olarak tamamlamıştı. 3 Mart 2021 tarihinde deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, haftayı averajla Beşiktaş’ın üzerine ilk sırada bitirmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve puanını 30’a çıkardı. Haftaya 29 puan ile lider başlayan Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’a yenilmesiyle Cimbom liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna geçti. Sarı-kırmızılılar 662 gün sonra haftayı lider tamamladı.

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