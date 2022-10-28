Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Spor Toto Süper Lig’de 3 maç sonra 3 puan aldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Spor Toto Süper Lig’de 3 maç sonra 3 puan aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 90 dakika sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. Cimbom, geride kalan 3 haftada Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor’a ise yenildi.

Galatasaray deplasmandaki 4. galibiyetini aldı Galatasaray deplasmandaki 4. galibiyetini aldı

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Nef Stadyumu’nda derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.