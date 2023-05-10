Galatasaray Lisesi’nin Galatasanat sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki 15 Temmuz Ortaokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Galata Sanat Sosyal Sorumluluk Projesi adıyla 2010 yılından beri Anadolu’nun çeşitli illerinin kırsal okulları seçilerek etkinlikler düzenleniyor. Ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında sanat sevgisi aşılamak, sanat bilinci oluşturmak, sanata ulaşılabilirlik bilinci kazandırmak hedefleniyor. Galata Sanat 2023 Koordinatörü Zekeriya Çakmak, proje sorumluluğunda Galatasaray Lisesi İtalyanca Öğretmeni Micaela Güzel’de etkinlikte yer aldı. Galatasanat üyeleri 8-12 Mayıs tarihleri arasında 45 öğrenci Kozlu Esenköy 15 Temmuz Ortaokulu’na 12. ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Galata Sanat Koordinatörü Zekariya Çakmak, projenin 2010 yılından bu yana devam ettiğini sadece pandemi döneminde bir yıl ara verdiklerini söyledi. Çakmak, “Anadolu’nun çeşitli illerinde kırsal orta okullarımızı sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında seçiyoruz. Her yıl farklı okullar tercih ediyoruz. Okul düzeyinde yapılacak atölye çalışmaları, çocuklarımıza sanat sevgisini aşılamak, sanat bilincini oluşturmak ve sanata ulaşılabilirlik bilincini kazandırmak. 15 Temmuz İlk Öğretim Okulunun seçilmesinde Okul Müdür Yardımcısı Sayın Zafer İncebacak’ın önemli katkıları oldu. Kendisinede teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Esenköy İlk Öğretim okulu yöneticileri de Galata Sanat çerçevesinde okullarına gelen Galatasaray Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerine teşekkür etti.