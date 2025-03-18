Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, Galata Kulesi’ne yansıtılan video ile kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi’nde video haritalama ile "Çanakkale Ruhu"nu yaşatmaya başladı. Çanakkale’de yazılan bu büyük destan, yalnızca bir zafer değil, Türk milletinin birlik, cesaret, azim ve kararlılığının ebedi simgesi olarak bugünümüze de ışık tutuyor. Galata Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale’de yazılan destanı anlatan bir video yansıtıldı. Çanakkale ruhunu herkese anlatarak, evrensel bir tarih ve kahramanlık mirası oluşturma hedefiyle gerçekleşen çalışma yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Yapılan çalışma ile Mehmetçik’in hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi’ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması hedefleniyor.