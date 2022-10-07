Adana’da bu sene 6. düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi düzenlendi. Katılanlar, 36 stanttaki 140 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek aldı. Şırdan dolması alabilmek için ise davetliler adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana’da bu sene 6. düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi düzenlendi. Katılanlar, 36 stanttaki 140 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek aldı. Şırdan dolması alabilmek için ise davetliler adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta başladı. Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi, Adana Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirildi.

“Her festival, Adana’nın tanıtımına katkı sağlıyor”

Gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın sadece yemekleriyle değil, tarihi ve turistik güzellikleriyle de ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi. Karalar, “Adana, tarihini lezzete evirmiş bir kent. Bu kadar güzelliğin Adanalılar tarafından bilinmesi gerçekten insafsızlık olurdu. Bunu herkes paylaşmak gerekiyordu, o nedenle lezzet festivali bunu sağlayan festival oldu. Her festival, Adana’nın tanıtımına katkı sağlıyor. Adana’nın son yıllardaki başarısı kentteki birliktelikten kaynaklanıyor” diye konuştu.

“Festival biter bitmez hazırlıklara başlıyoruz”

Adana Valisi Süleyman Elban ise kentin özel bir coğrafi konuma sahip olduğunu aktararak, “Bir önceki yıl sıfır atığı hedeflemiş tek festivaldi bu sene karbon ayak izini sıfır olarak hedefleyen bir festival olduk. Birçok alandan misafirlerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşayacağınızı ümit ediyorum. Bu festival 3. gününden sonra yeni yılın festival hazırlığına başlıyoruz. Her konuda çok titiz bir çalışmayı hemen başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 36 stanttaki Adana’ya özgü 140 yemeğin bulunduğu açık büfeden Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolü sıraya girerek istediklerini aldı.

Şırdan için yarıştılar

Şırdan dolması almak için ise bazı davetliler birbirleriyle yarıştı. Gecede, stantlar arasında en çabuk biten yemek ise şırdan dolması oldu. Geceye katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.