DÜZCE(İHA) –Kestane balı üretimini olumsuz yönde etkilen gal arası ile mücadele edecek olan laboratuvar ortamında üretilen Torymus sinensisler dallara bırakıldı.

Kestane ağaçlarına arız olan Dryocosmus kuriphilus (Gal arısı), 2021 yılında Akçakoca ormanlarında görülmeye de başlamıştı. Hızlı bir şekilde yayılım gösteren Gal arısıyla 2021 yılından beri mekanik ve biyolojik mücadele çalışmaları yapılmakta. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal arısının yırtıcısı olan Torymus sinensis üretimi başlatılmıştı. Kestane ağaçlarında arız olan Gal arısı kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olmakta, bu da ağaçlarda meyve üretimi verimini düşürmektedir. Aynı zamanda arıcılık faaliyetlerini de olumsuz olarak etkilemektedir. Kestane balı üretimini olumsuz etkileyen bu böcek türüne karşı biyolojik mücadele çalışmalarına bu yılda devam etmektedir.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan laboratuvar ortamında üretilen bin 800 adet Torymus sinensisler Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Altınçay Şefliğinde doğal ortamda ki kestane ağaçlarındaki Gal arılarının oluşturduğu gallerin bulunduğu dallara bırakıldı.

Torymus sinensis üretimi laboratuvarda devam etmektedir, üretilen yırtıcılar Gal arısıyla mücadele için aralıklarla Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde gal arısının arız olduğu ormanlara bırakılacak.