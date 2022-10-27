Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında ES Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maça Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı’yı atadı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında ES Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maça Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı’yı atadı.

TFF 3. Lig 1. Grupta 9. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Entegre Solar Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maçı Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı yönetecek. Sarı’nın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Birkan Çanakçıoğlu ile Muğla bölgesinden M. Burak Dilitatlı yönetecek. Müsabakada 4. hakem olarak İzmir Bölgesel Lig hakemi Berk Çekal görev üstlenecek.