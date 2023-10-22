Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Cumhuriyetin 100. yılı arifesinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Önceki gün hizmet binasında fotoğraf sergisine ve harp coğrafyası uzmanı Dr. Selim Erdoğan’ın konuk olduğu “Cumhuriyet’e Giden Yol ve Antep Savunması” söyleşisine ev sahipliği yapan GAİB, Cumhuriyetin 100. yılı için 100 fidan dikerek Cumhuriyetin yıl dönümü etkinliklerini sürdürdü.

Dülük Baba Ormanı’nda Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Birlik Başkanları Mehmet Çıkmaz ve Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personelleri ve aileleri katıldı.

Etkinlik özelinde düşüncelerini ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci “Çok büyük mücadeleler ve fedakarlıkların ardından ilan edilen Cumhuriyetimiz yüzüncü yılını geride bırakıyor. Bu özel zamanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bize düşen görev Cumhuriyetimizi korumak ve daha ileriye taşımaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır.” sözünün ışığında üzerimize düşen her işi layıkıyla yapmaya gayret ederek gelecek nesillerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Bu güzel günün vesilesiyle Cumhuriyet’in ilanına giden yolda hayatını hiçe sayıp şehit ve gazi olan askerlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Geçtiğimiz yıl GAİB ailesi olarak 10 bin adet fidan dikmiştik. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına 100 ağaç daha dikiyoruz. Cumhuriyetimizin büyüdüğü gibi ağaçlarımız da büyüyecek” diye konuştu.