Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri AI Day/Yapay Zeka Günü etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

GAİB, ortağı olduğu AI4VET4AI AB Erasmus+ Projesi çerçevesinde, teknolojinin en hızlı gelişen alanlarından biri olan yapay zekanın potansiyelini keşfetmek ve sektör profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla AI Day/Yapay Zeka Günü etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, GAİB Hizmet Binası Konferans Salonu’nda 13 Kasım Çarşamba günü 14:00-17:00 saatlerinde gerçekleşecek ve yapay zeka alanındaki son yenilikler ile gelişmeler sektörel bazda ele alınacak.

Yapay zeka alanında uzman konuşmacılar katılımcılara sektörlerin farklı yönlerinden yapay zeka kullanımını anlatırken; üretim, dış ticaret, siber güvenlik ve perakende gibi kritik alanlarda yapay zekanın sağladığı yenilikler ve fırsatlar konuşulacak.

Etkinlik Programı ise şu şekilde: 13:30-14:00 Kayıt ve Karşılama, 14:00-14:15 Açılış Konuşmaları, 14:15-14:45 Prof. Dr. Öykü iyigün - Yapay Zeka Genel Bilgilendirme, 14:45-15:15 Ayşe Arkan - Üretim Sektöründe, Reel Ekonomi’de Yapay Zeka, 15:15-15:30 Kahve Molası ve Networking, 15:30-16:00 Dr. Ahmet Naci Ünal - Yapay Zeka ve Siber Güvenlik, 16:00-16:30 Dr. Umut Köksal - Dış Ticarette Yapay Zeka, 16:30-17:00 Mehmet Tüfekçi - Perakende Sektöründe Yapay Zeka, 17:00-17:15 Kapanış.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, https://www.gaib.org.tr/tr/f/776.html adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.