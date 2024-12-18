Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve e-Ticaret Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları” etkinliği, bölgedeki ihracatçılar ve iş dünyası profesyonelleri için dijital dönüşümün kapılarını aralayan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

10. yılını kutlayan ve GAİB Hizmet Binasında gerçekleşen "Teknoloji Buluşmaları" etkinliği, 800’ün üzerinde katılımcı sayısına ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte, dijital ticaretin geleceği, e-ticaret ve e-ihracatın dönüşümü, yapay zeka uygulamaları gibi kritik konular derinlemesine tartışıldı.

Etkinlik, GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan ve e-Ticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Serdar Hasan Aydoğan, GAİB tarafından sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm sürecinde yürütülmekte olan faaliyetler yanısıra sosyal dönüşümün öneminin farkında olarak bölge ihracatçılarını daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek için yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetlerini aktardı.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ise e-ticaret ve e-ihracat alanında Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara değindi. Kolay İhracat Platformu’nun sunduğu imkanları aktaran Önal, e-ihracat konusunda hazırlanan bilgi kaynakları ve finansal destekler konusunda açıklamalarda bulundu.

Gün boyunca yapılan sunumlarda katılımcılara, küresel elektronik ticaretin geçirdiği evrim, yaşanılan dönüşümler ve e-ticaretin geleceği aktarıldı. Dijital pazarlama, ödeme sistemleri, e-ihracat stratejileri ve lojistik çözümleri gibi farklı alanlardaki sunumlar, sektördeki profesyonellere ve bu konusa kendisini geliştirmek isteyen dinleyicilere değerli bilgiler sundu. Özellikle yapay zeka, veri analitiği ve bulut bilişim gibi teknolojilerin, elektronik ticaretin gelişimi konusunda sunduğu önemli fırsatlar dile getirildi. Türkiye’nin dijital ekonomi alanındaki güçlü yönleri ve e-ihracat ile küresel pazarlarda nasıl daha etkin hale gelinebileceği konusunda ufuk açan etkinlikte katılımcılar, e-ihracatın sağladığı avantaj, kolaylıklar ve fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler edindiler. Stoksuz e-ticaret, yenilikçi iş modelleri ve dijital medya üzerindeki değişimlerin aktarıldığı etkinlikte ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin sektöre entegre edilmesi durumunda iş süreçlerinde nasıl rekabet gücü ve pazar hacmi elde edebileceği üzerine somut örnekler verilerek derinlemesine analizler yapıldı.

10. yıl özel teması olarak "Yapay Zeka"ya özel bir yer verilen etkinlikte, dijital dönüşümün en önemli ve en heyecan verici yönleri vurgulandı. GAİB Konferans Salonunun gün boyu dolup dolup boşaldığı etkinlikte katılımcılar firmalarca açılan standları da ziyaret ederek güncel gelişmeler ve sunulan hizmetler hakkında da bilgi edinme imkanına kavuştular.