Eğitim faaliyetlerine devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Şubat ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Eğitim faaliyetlerine devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Şubat ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Eğitim faaliyetlerine devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Şubat ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2023 yılındaki eğitim içeriklerimizi birbirinden faydalı eğitimlerin gerçekleştirileceği bir ayla daha devam ediyoruz. 2023 yılında her sene olduğu gibi eğitim seminerlerimiz, uzun soluklu e-ticaret ve dış ticaret eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.

Ocak ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci, “Ocak ayında birliklerimiz 12 farklı başlıkta düzenlenen Webinar eğitimize toplam 6 bin 357 kişi katıldı. 2022 yılını 65 b,n 516 katılımcıyla kapatmıştık. Bu sene sayının daha da artmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Şubat ayında takvime eklenen eğitimler hakkında da bilgi veren Kileci, “Şubat ayında Emel Pehlevan ile Tasarım Sohbetleri, Doğru İnsan Kaynağı ile Takım Kurabilmek, Sürdürülebilir İş Modeli ve Odaklı Marka gibi konularla eğitimlerimiz devam edecek. Sonrasında ihracat serüvenimizde büyük rol oynayan ‘Gümrük Müşavirlerinin Dış Ticaretteki Yeri’ni ele alacağız. Eğitim içeriklerimize Telafi Edici Vergi Uygulamaları, Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler, İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uygulamaları, E-İhracatta B2B Pazarlama Teknikleri, Ülke Bilgilendirme Günleri (Almanya, Birleşik Krallık), İhracatta İstatistiksel Verilerin Yorumlanması ve Pazara Giriş Stratejileri ve son olarak Kariyer Yönetimi eğitim içeriğini siz değerli katılımcılarımızla paylaşacağız.2023 yılında da 2022 yılı gibi hazırladığımız dolu dolu içeriklerle online eğitim hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye açıklamalarda bulundu.

Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-subat-2023-online-egitim-programlari-392.html linki üzerinden eğitim takvimine ulaşabilecek, Şubat ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/630.html linki üzerinden kayıt olabilecek. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Ayrıca derslere canlı katılamayanlar için GAİB Youtube kanalından eğitimler herkese açık olarak sunulmaktadır.