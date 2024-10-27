Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kileci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, bağımsızlığın ve demokrasinin simgesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin, eşit haklara sahip bireyler için oluşturulan bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Kileci, “Her bireyin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir toplum idealini taşıyoruz” dedi.

Kileci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne de vurgu yaparak, “Atatürk, 100 yıl önce ifade ettiği düşünceleriyle bugün yaşadığımız gelişmeleri öngörmüştü. Eğitimden ekonomiye, bilimin öneminden sosyal reformlara kadar pek çok alanda attığı adımlar, çağdaş Türkiye’nin temellerini atmıştır. Bugün, onun belirlediği hedefler doğrultusunda ilerliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın, herkesin en önemli sorumluluğu olduğunu da ifade eden Kileci, “Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler, onun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.