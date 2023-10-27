TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Cumhuriyet’in yeni yüzyılına çok daha güçlü çok daha özgüvenli çok daha umutlu giriyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılı için duygu ve düşüncelerini aktaran TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı A. Fikret Kileci, “100. yılını geride bırakan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken çok özel bir heyecanı taşıyoruz. Millî Mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliği, ileri görüşü ile asil milletimizin azmi ülkemizin küllerinden doğmasını sağlamıştır. İlan edildiği 1923’ten beri Cumhuriyetimiz bölgesel ve küresel çapta birçok sınamadan geçmiş ve hepsinden güçlenerek çıkmıştır. Her türlü yoksunluğun fazlasıyla hissedildiği Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne ekonomik, askeri ve siyasi alanlarda köklü değişimler yaşadık. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet’in yeni yüzyılına çok daha güçlü çok daha özgüvenli çok daha umutlu giriyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında her ferdin Cumhuriyet’i daha ileriye taşımak için azimle çalışması gerektiğini vurgulayan Kileci, “Dünya sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde. Bu değişime ayak uydurabilen ülkeler hakimiyet sağlarken yerinde sayanlar ise boyun eğmeye mahkumlar. Bizim bugünleri görebilmemiz için atalarımızın nasıl bedeller ödediğini biliyoruz. Onlara şükran ve minnet borcumuz var, ödenen bedeller o kadar büyük ki bu borç asla ödenmez. Dolayısıyla durmadan çalışarak Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyarak biz üzerimize düşeni yapmalı ve gelecek nesillerimize, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla ve canlarıyla yazdığı tarihimizin bilincini aşılamalıyız. Biz GAİB olarak temsil ettiğimiz 15 bini aşkın üyemiz ile ülkemizin lokomotif ihracat bölgelerinden birisi olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin kalkınma hedeflerine azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik bağımsızlık olmadan diğer alanlarda bir bağımsızlıktan söz edilemez. Biz de Cumhuriyetimizin bize getirdiği kazanımların bilinciyle hareket etmeye ve onu yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda ve onu ayakta tutma uğruna eşsiz fedakarlıklarda bulunan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.