Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 1 milyar 149 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olan Gaziantep’in ihracatı ise Ekim ayında 904 milyon 754 bin dolar oldu.

Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Depremin ardından ihracatımız sarsılarak aylık düzeyde 600 Milyon Dolar seviyelerine kadar düştü. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle son zamanlarda hızlı bir toparlanma sürecine girerek 1 Milyar Dolar seviyesine tekrar ulaştık. Son 3 ayda gösterdiğimiz bu performansı Cumhuriyet’in 100. yılımızı kutladığımız Ekim ayında da sürdürdük. 10 aylık periyotta ise 9,6 Milyar Dolar ihracata ulaştık. Yeni ekonomi yönetimimizin ihracatçıların lehine açıkladığı kararları memnuniyetle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında yeni başarılara imza atmak istiyoruz.” dedi.

Ekim ayında bölgedeki diğer illerden ise Mardin 151 milyon dolar, Kahramanmaraş 100 milyon dolar, Malatya 43 milyon dolar, Şanlıurfa 37 milyon dolar, Diyarbakır 20 milyon dolar, Adıyaman 13 milyon dolar ve Kilis 8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

“İhracat potansiyelini arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz”

Açıklamasında, ihracattaki ve ekonomideki gelişmelerle GAİB’in güncel faaliyetlerine de değinen Kileci, “Bölgenin ihracat potansiyelini arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz. İhracat açısından oldukça olumlu geçen Ekim ayı, birliğimiz faaliyetleri noktasında da güzel gelişmelere sahne oldu. Hem online hem yüz yüze eğitimlerimizi sürdürdüğümüz bu ayda Halı İhracatçıları Birliğimizce Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışmasının finalini gerçekleştirildi. Yine Halı İhracatçıları Birliğimizin üyeleri, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle Malezya ve Avusturalya’da potansiyel ithalatçılarla bir araya geldi. Aynı zamanda Ekim ayında hem Çalışma Bakanımızı hem Ticaret Bakanımızı Birlik binamızda ağırlayıp çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk. Horasis 2023’te ise dünyanın dört bir yanından çok önemli iş insanlarını ihracatçılarımızla bir araya getirdik. Tüm bu faaliyetler ihracatımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üreterek gelişmeye ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.