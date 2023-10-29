Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Birlik ve beraberlik” vurgusu yaptı.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Atalarımızdan bizlere kalan en değerli miras olan Cumhuriyet’i ekonomide, eğitimde, sağlıkta, adalette, diplomaside, bilimde, sanatta, sporda daha doğrusu hayatın her alanında en ileri seviyeye taşıyarak gelecek nesillere emanet etmek en büyük görevimizdir” dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Kaplan, mesajında, “Atalarımız 100 yıl önce yurdumuzu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı imkansızmış gibi görünen büyük bir zafer kazanarak Cumhuriyetimizi kurdu. Kurtuluş Savaşı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde her türlü zorluğu yeneceğimizin en büyük ispatıdır. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, atalarımızın Kurtuluş Savaşında sergilediği mücadele ruhunu örnek alarak ülkemizin kalkınması için mücadele ediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye’nin ancak daha güçlü ekonomi ile mümkün olacağının bilinci ile kalkınma hamlemize katkı sunmak için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması en büyük hedefimizdir. Eğer tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi korursak ve yorulmadan, yılmadan çalışırsak bu hedefe kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gururla kutlarken, başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.