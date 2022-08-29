Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Millet olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını belirten Kaplan, “Atalarımız 100 yıl önce yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı tarihte eşi ve benzeri az görülen büyük bir zafer kazandılar. Yıllarca süren savaşlarda yorgun ve yoksul düşmüş bir milletin kazandığı bu büyük zafer, yüksek iman gücü, bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisinin bir sonucudur” ifadelerine yer verdi

Kaplan, mesajının devamında ise “Büyük Taarruz’la düşman denize dökülünce Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı ve milletimiz için yeni bir dönem başladı. Atalarımızın bu başarısı ile ne kadar övünsek azdır. Bizler 100 yıl önce canlarını ortaya koyarak büyük bir zafer kazanan atalarımıza layık olabilmek için daha çok çalışmalı, üretmeli ve ülkemizi her anlamda dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmalıyız. Yani Kurtuluş Savaşındaki o mücadeleci ruhu hayatımızın her alanına yaymalı, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için çaba göstermeliyiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.