GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Programı öğrencilerini ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, GAİB tarafından oluşturulan bilgisayarlı tasarım sınıfında incelemeler yaparak öğrencilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Programı öğrencilerini ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, GAİB tarafından oluşturulan bilgisayarlı tasarım sınıfında incelemeler yaparak öğrencilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Programı öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Atalay ve Bölüm Başkanı Nazan Kalebek’ten de bilgiler alan GAHİB Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, “Dünya halı üretiminin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de sektörü geleceğe taşımanın tek yolunun beşeri sermayeye yatırım yapmak ve sektörün bütün dinamiklerine yetenekli ve eğitimli gençlerimizi kazandırmak zorundayız. Bizler uzun süren çaba ve uğraşlarla halı sektöründe ülkemizi liderlik konumuna yükselttik. Bundan sonraki süreç bu konumu korumak ve geliştirmek. Elbette ithalata dayalı gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracatımızda bundan sonraki süreçlerde beşeri sermayenin yanı sıra hammadde üretiminde de devletimizden yatırımlar beklemekteyiz. Makine üretimi başta olmak üzere sektörümüzün kullandığı bütün hammaddelerin üretimi ülkemizde yapılacak devlet destekli yatırımlarla mümkündür. Bugün ziyaret ettiğimiz halı tasarım programı alanında eğitim alan gençlerimiz bizi geleceğe yönelik daha çok umutlandırdı" dedi.

“Sektörümüzde en olmayı başardık, sürdürülebilir liderlik için beşeri sermaye büyük önem taşıyor”

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Halı Tasarım Programı öğrencilerini ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri öğrencilerin sorunlarını dinlediler. Öğrencilerle sohbet eden Kaplan halı sektörünün bilgili, deneyimli ve eğitimli genç yeteneklere ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak kendilerini yetiştirmelerini, önlerine çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri gerektiğini, çalıştıkları alanlarla ilgili dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ederek gelenekçi ve yenilikçi ürünler tasarlama yönünde kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğini vurguladı. GAHİB tarafından oluşturulan bilgisayar ve tasarım sınıfında da incelemeler yapan Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri her zaman önceliklerinin eğitim olduğunu da vurgulayarak bölümün ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Makine halı tasarım programı için sektörle sürekli temas halindeyiz

Ziyaretin ardından GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Prof. Dr. Mustafa Cevdet Atalay ve Bölüm Başkanı Nazan Kelebek’i makamlarında ziyaret eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve beraberindeki heyet Dekan Atalay ve Bölüm Başkanı Kalebek’ten halı tasarım programı hakkında bilgiler aldılar. Öğrencilere Gaziantep’te ki halı fabrikalarında ve tasarım atölyelerinde gerekli stajlar konusunda yardımcı olacaklarını da ifade eden Başkan Zeynal Abidin Kaplan sektörel liderliğin dünya genelinde sürdürülebilmesi için özellikle bu alanda eğitim alan öğrencilere uygulanan program ve müfredatlarına gelişmeler göz önüne alınarak yenilenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Atalay ve Bölüm Başkanı Nazan Kalebek, “Bu program GAHİB’in isteği üzerine ve sahada bu alanda kalifiye eleman ihtiyacın giderilmesi amacıyla uygulanmakta olup gençlerimizin yoğun ilgisini görüyoruz. Bölüme yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Bu yıl ikinci yılımız. Halı sektörüyle ve GAHİB’le sürekli temas halindeyiz. Bizlere verilen destekten ötürü GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’ın şahsında bütün üyelere teşekkür ediyoruz. Sektöre kalifiye eleman yetiştirirken gençlerimizi bu sektörde görmek ve onların başarıya imza atmasına vesile olmak elbette bizler içinde büyük onur kaynağıdır” dediler.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.