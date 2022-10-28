Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun tarihimizdeki en önemli kilometre taşları arasında yer aldığına dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, "İşgal altındaki milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği destansı mücadelenin sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek hepimizin asli görevleri arasında yer almaktadır. İş dünyası olarak bize düşen görev ise, daha güçlü bir ekonomi için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Abidin Kaplan, kutlama mesajının devamında ise, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Atalarımızın vatan, bayrak ve ezan için canlarını hiçe sayarak kurdukları Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.