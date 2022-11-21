AB desteğiyle çevreci kimliğini ön plana çıkaran çalışmaları hayata geçiren Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD yönetimi, "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" Projesi çerçevesinde gittiği Danimarka’da hem tecrübelerini anlattılar hem de iş fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdiler.

AB desteğiyle çevreci kimliğini ön plana çıkaran çalışmaları hayata geçiren Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD yönetimi, "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" Projesi çerçevesinde gittiği Danimarka’da hem tecrübelerini anlattılar hem de iş fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdiler.

Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri çerçevesinde GAGİAD’ın koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve 67 başvuru arasından ilk 8’e kalarak destek alan projenin ikinci etabı tamamlandı. İlki GAGİAD ev sahipliğinde Gaziantep’te yapılan projenin ikinci etabında ise paydaşlar, Kopenhag’da “Kadınların yeşil girişimcilikteki rolü” sloganıyla buluştu.

Proje çerçevesinde bölgedeki yeşil şehirler uygulamalarını gezen GAGİAD yönetimi, İspanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Danimarka’dan da gelen paydaşlarla Gaziantep’teki tecrübelerini de paylaştı. Gaziantep’teki çalışmaları proje koordinatörü Şehnaz Sakıcı’nın sunumuyla anlatan GAGİAD heyetinde Başkan Cihan Koçer ile yönetim kurulu üyeleri Metin Tepe, Yunus Kara, Halit Güleç, Mert Güllüoğlu yer aldı. Projenin bir sonraki ayağı Lüksemburg’daki proje ortağı SDG World’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kadınlar Kurulu fark oluşturdu

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, gerçekleştirilen oturumlarda yaptığı konuşmada, projenin oldukça verimli şekilde devam ettiğini söyledi. Geleceğe bırakılacak en büyük emanet olarak gördükleri yeşil bir dünyaya katkı sağlayabilmek adına başlattıkları projenin tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Koçer, şöyle konuştu:

“Projenin başlangıcını Gaziantep’te yapmıştık ve katılımcılarımız kentimizdeki örnekleri yerinde görme fırsatı bulmuştu. Şimdi de Kopenhag’da yine paydaşlarımızla buluşup, fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladık. Kopenhag’daki yeşil şehirler çerçevesinde yapılan çalışmaları gördük. Bu proje karşılıklı fikir alışverişini kıstas alan bir çalışma. Dolayısıyla dünyadaki örnekleri görüp, kentimize uyarlamak, dünyaya daha güzel bir miras bırakmak adına yararlı olacaktır. Zaten projenin sonunda da kentimize katma değer katacak projeler geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız.”

Proje çerçevesinde yola çıkarken “Daha yaşanabilir bir dünya” mottosunu benimsediklerini ifade eden Koçer, bugünkü küçük adımların ileride daha yeşil bir dünya için ilk adımlar olacağını kaydetti.

Kadınların daha yaşanabilir bir dünya için önemli katkılar sağlayabileceğine inandıklarını aktaran Koçer, “Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Kurulu sayesinde, kadınların görüşlerine ve bakış açısına öncelik veriyoruz. Zaten Kadınlar Kurulumuzun da önemli katkılarıyla derneğimizin daha aktif çalışmalar ortaya koyarak, daha kucaklayıcı çalışmalar planladık. Bu yüzden daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için kadınlarımızın gücüne ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Büyükelçi’den iş dünyasına çağrı

Kopenhag temasları çerçevesinde Başkan Cihan Koçer ile yönetim kurulu üyeleri, Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’i de makamında ziyaret etti. Koçer, ziyarette Türkiye ile Danimarka arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, bunun geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Gaziantep’in ihracat konusunda hemen her sektörde adından söz ettirdiğini, girdiği ülkelerde markalaşarak rakiplerine fark oluşturduğunu anlatan Koçer, “Danimarka, ticari alanda potansiyeli yüksek bir ülke. İthalat konusunda da büyük bir hacme sahip. Gaziantep ile Danimarkalı iş dünyasını bir araya getirdiğimizde yeni iş fırsatlarının doğabileceğine inanıyoruz” dedi. Büyükelçi Rıza Hakan Tekin ise, Gaziantepli iş dünyasını sosyal sorumluluk çerçevesinde çevre temasıyla Danimarka’da görmenin çok gurur verici olduğunu dile getirdi. Gaziantep iş dünyasının her geçen gün dünyada daha fazla ülkeye ulaştığını anlatan Tekin, “Danimarka ile artan bir ticari ivmemiz var. Ancak mevcut potansiyele göre bunu çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanıyorum. O yüzden Gaziantepli iş insanlarını daha çok burada görmek isteriz. Büyükelçilik olarak gereken tüm desteği vermeye hazırız. Bu ziyaret ile, ekonomik ilişkilerin daha ileri düzeye taşınacağı günlere hızla ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Cihan Koçer, ziyarette Büyükelçi Tekin’e, GAGİAD Hatıra Ormanı’nda adına dikilen fidanların sertifikası ile plaket takdim etti.