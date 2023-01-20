Eskişehir’de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22’inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Eskişehir’de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22’inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır’da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 6 yıl görev yaptığı Eskişehir’de ölümünün 22’inci yılında anıldı. Cuma namazı öncesinde Reşadiye Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif’e çok sayıda vatandaş ve polis memuru katılım gösterdi.