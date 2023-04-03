Karabük’te, Filyos Çayı kenarında cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturması çerçevesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Karabük merkezde 26.03.2023 tarihinde Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aydınlatılması amacıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Karabük İl Jandarma ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çok yönlü yapılan araştırmalar sonucu eş zamanlı Cumhuriyet Savcısından gözaltı ve arama kararı alınmış; 06.00-09.00 saatleri için alınan karar neticesinde; şüpheliler S.Ç, İ.Ç, Y.Y ve iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştır. 3 Nisan sabahı belirlenen ikisi yabancı uyruklu üçü Türk toplam 5 şüphelinin evlerinde aramalar yapılmıştır" denildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi olan Ibouanga’nın ölümü sonrası KBÜ’deki arkadaşları ve Afrikalı öğrenciler eylemler düzenleyerek, Ibouanga’nın cinayete kurban gittiğini iddia etmişlerdi.