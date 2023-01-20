Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo’nun geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Adamo’nun, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "O çok büyük bir diplomat, gerçek bir devlet adamıydı. Benim için her şeyden önce sadık ve her zaman güvenebileceğim bir dosttu. Gabon için çok büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

Adamo’nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirdiği, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.