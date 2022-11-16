Endonezya’da G20 Liderler Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride, üyelerin İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Endonezya’da G20 Liderler Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride, üyelerin İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen ve iki gün süren G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda liderlerin imzaladığı ortak sonuç bildirisinde üyelerin çoğunluğunun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını şiddetli kınadığı belirtildi. Bildiride, savaşın çok büyük insani sonuçlarının olduğu ve küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiği ifade edildi. Yaptırımlar ve söz konusu durumla ilgili farklı görüşler ve değerlendirmeler olduğuna dikkat çekilen bildiride, uluslararası hukuka uyulması gerektiği ve nükleer silah tehdidinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Bildiride ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

G20’ye üye ülkelerin büyük ölçekli döviz kuru oynaklığından kaçınma taahhütlerini yinelediği bildiride, dış borçlar konusunda bazı orta gelirli ülkelerin kötüleşen durumundan endişe duyulduğu ve kredi veren tarafların yükü adil olarak paylaşmasının önemine dikkat çekildi.

Endonezya’nın ev sahipliğinde, “Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde “Gıda ve Enerji Güvenliği”, “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı oturumlar düzenlendi.

G20, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan’dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 85’ini kapsayan G20 ülkeleri, küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 85’ini oluşturuyor.