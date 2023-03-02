Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Dünya’nın 20 büyük ekonomisinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususları ele almak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. G20 Hindistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gönderdiği video mesaj ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı ve terörizmin, iklim değişikliğinin, Covid-19 salgınının ve ekonomik krizin en fazla gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini belirten Modi, "Yıllar süren ilerlemenin ardından bugün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin geriye gittiği bir riskle karşı karşıyayız. Gelişmekte olan çok sayıda ülke borçlarla mücadele ediyor. Birlikte çözemeyeceğimiz sorunların, çözebileceklerimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Eminim ki, bugünkü toplantı iddialı, kapsayıcı ve eylem odaklı olacak. Ayrıca farklılıkların da üzerinde durulacak" dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz Temmuz ayından sonra ilk kez G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle aynı masada bir araya geldi.