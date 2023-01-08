Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi’nde oteller, pansiyonlar, restoranlar ve kafe barları içerisine alan G-Old Town Kalite Standart Sertifikası Programını hayata geçiriyor. Yakın zamanda tüm detayları ilan edilecek projeyle Kaleiçi’nin her alan rekabet gücünü arttırılması hedefleniyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi’nde oteller, pansiyonlar, restoranlar ve kafe barları içerisine alan G-Old Town Kalite Standart Sertifikası Programını hayata geçiriyor. Yakın zamanda tüm detayları ilan edilecek projeyle Kaleiçi’nin her alan rekabet gücünü arttırılması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetmek isteyenleri Antalya’ya çekmek, kente yayılan bir turizmi geliştirmek için 2014’ten itibaren Kaleiçi’ni merkeze alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Uysal, işletmelerin ruhsatlandırılması, sarı çizgi uygulaması, 7’nci yılı geride kalan Kaleiçi Old Town Festivali, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarıyla Kaleçi’nin bugün 12 ay turizmin devam ettiği bir merkez haline geldiğinin altını çizdi.

Bu uzun soluklu çalışmaların sonucunda Kaleiçi’nde belli bir hizmet standardının, bir turizm anlayışının oturmaya başladığını aktaran Başkan Uysal, şimdi Kaleiçi’nde gelinen noktayı garantiye alacak ve daha ileri taşıyacak bir sertifika programına başlayacaklarını aktardı.

Rekabet gücü artacak

Başkan Uysal, G-Old Town Kalite Standart Sertifikası Programıyla sürdürülebilir turizm çerçevesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, işletmelerin tarihi ve kültürel mirasa olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amaçladıklarını söyledi. Uysal, Kaleiçi’yle bu sertifika üzerinden bütünleşen işletmelerde hizmet standardının yükseleceğini, tüketici beklentilerinin daha iyi karşılanıp işletmelerin hizmet ve rekabet gücünün artacağını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi’nin çok kısa zamanda başvuru koşullarını, nasıl alınacağını ve neleri içerisine alacağını açıklayacağı projenin ilk ayağı Antalya Otelciler, Pansiyoncular, Camcılar, Reklamcılar, Matbaacılar Odası’yla hayata geçirilecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal’la konuyla ilgili iş birliği protokolünü imzalama yetkisi Belediye Meclisi’nce verildi.