Fatih Yurt Spor Kulübü (FYSK), Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor.

‘Doğru ve kaliteli eğitimin adresi’ sloganıyla 2019 yılından beri Kayseri’de futbola gönül vermiş birçok gencin önünü açan FYSK, Fenerbahçe başta olmak üzere Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü gibi kulüplere futbolcu göndererek şehrin dışarıya açılan kapısı oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen FYSK, son olarak da 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Taha Korkutan’ı Sivasspor U13 takımına verdi. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan FYSK Kurucusu Fatih Yurt, "Şu anda 200’den fazla sporcuya sahibiz. Üretmeye devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Kayserisporla birlikte diğer profesyonel takımımız Talasgücü Belediyespor’a futbolcu yetiştiriyoruz. Bununla birlikte Fenerbahçe başta olmak üzere Sivasspor, Ankaragücü gibi ülkemizin önde gelen profesyonel takımları futbolcularımıza talip oldular ve transferlerini gerçekleştirdik. 5 yıllık süreçte toplam 30’un üstünde futbolcu adayını profesyonel takım alt yapılarına kazandırdık. Son olarak da 2012 doğumlu futbolcumuz Taha Korkutan’ı Sivasspor U13 takımına verdik. Futbola 6 yaşında kulübümüzde başlayan genç yıldızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Umarım Türk futbolunda adından sıkça söz ettiren bir yıldız olur" dedi.

Yurt, sözlerinin sonunda bu başarıda söz sahibi olan FYSK antrenörlerini ve kendilerine güvenerek desteklerini hiç esirgemeyen velileri de tebrik ederek emekleri için teşekkür etti.