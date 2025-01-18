Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Yıldız erkek müsabakalarında finalde Şehzadeler Spil Ortaokulu Vestel Ortaokulunu 2-0 yenerek namağlup Manisa şampiyonu oldu. Spil Ortaokulu 14-16 Şubat’ta yapılacak olan bölge finallerinde Manisa’yı temsil edecek.

Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Tanrıver, “Tüm ilçelerden toplam 50’den fazla takım katıldı. Yaklaşık 2 ay sürdü. Çocuklar için zorlu bir süreç oldu bu süre zarfında çocukların hem okul hem kulüp antrenmanları devam ediyordu. Turnuva için çok fazla hazırlık süreci geçiremedik. Ona rağmen güçlü rakiplerimizi tek tek yenip namağlup şampiyon olmayı başardık. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen okul Müdürümüz Özkan Toğrul’a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.