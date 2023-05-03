Bilecik’te 16 takım arasında düzenlenen Futsal Turnuvası’nda, Ertuğrulgazi Ortaokulu Futsal Yıldızlar Takımı nağmalup şampiyon oldu.

Nisan ayında Bilecik’te 16 takım arasında düzenlenen Futsal Turnuvası’nda, nağmalup bir şekilde şampiyon olarak, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Gurup Müsabakaları’nda ili temsil etmeye hak kazanan, Söğüt Ertuğrulgazi Ortaokulu Futsal Yıldızlar Takımı yola çıkmadan önce Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’i ziyaret ettiler. Başkan Sever, “Nazik ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Desteklerimiz, dualarımız ve kalbimiz sizinle gençler” dedi.