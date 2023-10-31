Adana’da kamp yapan Futsal U19 Milli Takımı’nın antrenmanını ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, teknik heyete ve futbolculara baklava ikram etti.

TFF U19 Futsal Milli Takım kadrosunun antrenmanını ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ay-yıldızlılara, tatlı bir jest yaptı. Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’ndeki idmanı izleyen Başkan Kocaispir, U19 Futsal Milli Takım oyuncularına ve teknik heyete baklava ikram etti.

Futsal U19 Milli Takımının Adana’da kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaispir, Ay-yıldızlılara 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde deplasmanda Karadağ U19 Milli Takımı ile oynayacakları hazırlık maçlarında başarılar dileyerek; “İnşallah, Adana’mız size ve milli takımımıza uğur getirir ve böylece hedeflerinizi yakalarsınız.” diye konuştu.

Kocaispir’in jesti karşısında oldukça mutlu olduklarını belirten ve Adana’da çok iyi ağırlandıklarını dile getiren Futsal U19 Milli Takım Teknik Patronu Murat Kaya ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.