Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Futsal 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nda namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında Futsal 100. Yıl Cumhuriyet Kupası düzenledi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 9 takımın katıldığı turnuvada, Nilüfer Belediyesi GESK takımı da yer aldı. Grup maçlarında rakiplerini mağlup eden Nilüfer Belediyesi GESK, çeyrek final ve yarı final mücadelelerinden de galibiyetle ayrılarak finale çıktı. Finale kadar rakiplerine toplam 39 gol atan Nilüfer Belediyesi GESK, kalesinde sadece 3 gol gördü. Turnuvaya başarısıyla damga vuran Nilüfer Belediyesi GESK’in, finaldeki rakibi Yenimahalle Belediyesi GESK oldu. Etkili oyununu final maçında da sürdüren Nilüfer Belediyesi GESK rakibini 7-2 mağlup ederek Futsal 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nın şampiyonu oldu.