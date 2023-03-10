Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Manisa Spor Lisesi il birincisi olarak grup müsabakalarında Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Mücadeleler sonunda şampiyon Manisa Spor Lisesi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları genç erkekler futbol il birinciliği müsabakaları 8 Eylül Stadı’nda oynanan final maçı ile tamamlandı. Çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olan karşılaşmaların sonunda dereceye giren okul takımları şöyle oluştu: Birinci: Manisa Spor Lisesi

İkinci: Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

Üçüncü: Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Dördüncü: Selendi Anadolu Lisesi

Düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalya ve kupalarını Manisa Spor Lisesi Müdürü Mehmet Civan, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Mehmet Güler ve Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık tarafından verildi. İl birincisi olan Manisa Spor Lisesi grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.