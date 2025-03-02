DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında birinci Bilgi Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Müsabakaları yapıldı. 13 takımın katıldığı müsabakalar Şıralık Spor Kompleksinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Bilgi Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Bahaettin Güçlü Ortaokulu üçüncü, Beyköy Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.