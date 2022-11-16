Final maçı sonunda birinci olacak takım Malatya’yı Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

U14 Futbol Ligi’nde, 14 takımın katılımıyla 2 grupta çift devreli maçlar sonucunda grup birincileri belirlendi. Grupta birinci olan Malatya Galataspor ile Malatya Gençlik Hizmetleri Spor takımları 20 Kasım 2022 tarihinde final maçı oynayacak.

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