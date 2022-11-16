Malatya U14 Futbol Ligi’nde şampiyon takım Pazar günü belli olacak. Malatya Amatör Küme U-14 Ligi final karşılaşması 20 Kasım 2022 pazar günü oynanacak.
Malatya U14 Futbol Ligi’nde şampiyon takım Pazar günü belli olacak. Malatya Amatör Küme U-14 Ligi final karşılaşması 20 Kasım 2022 pazar günü oynanacak.
U14 Futbol Ligi’nde, 14 takımın katılımıyla 2 grupta çift devreli maçlar sonucunda grup birincileri belirlendi. Grupta birinci olan Malatya Galataspor ile Malatya Gençlik Hizmetleri Spor takımları 20 Kasım 2022 tarihinde final maçı oynayacak.
Final maçı sonunda birinci olacak takım Malatya’yı Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
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