Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sporcularının milli takıma davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti; “Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımımızın iki oyuncusu milli takıma davet edildi. U15 Milli Takımı’na davet edilen Zeynep Gediz’i ve U19 Milli Takımı’na davet edilen Begüm Gül’ü tebrik ediyoruz. Futbolcularımıza Milli Takım formasıyla başarılar diliyoruz” şeklinde dile getirdi.

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