Tepebaşı Belediyesi’nin, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu başladı.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor Bu çerçevede gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu başladı. 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz okulu programı haftada iki gün 2 saat olmak üzere Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası’nda gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından temel futbol eğitiminin verildiği yaz okulunda, çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Futbol Yaz Okulu 4 Eylül’e kadar devam edecek.