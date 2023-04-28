Menajer Oğuzhan Arslan; Türk futbolunun geleceğini kurtarabilmek adına alt yapıya büyük önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sistemsel olarak çalışılmalı. Bunun için tüm paydaşlar el ele vermeli" dedi.

Futbol menajeri Oğuzhan Arslan, Türk futbolunda alt yapı sisteminde değişiklik yapmak için çalıştıklarını açıkladı. Arslan, Türk futbolunun geleceği için alt yapı sisteminin önemli olduğunu ve mevcut sistemin eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, genç futbolcuların yeteneklerini sergileyecekleri uygun ortamların yetersiz olduğunu ve bu nedenle keşfedilmeyi bekleyen birçok yetenekli futbolcunun olduğunu ifade ederek alt yapı sistemine yapılan yatırımların, bu yeteneklerin keşfedilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Arslan; "Türk futbolunu bulunduğu konumdan daha yukarılara çıkarmak elimizde. Bunun için alt yapı sistemi geliştirilmeli. Türk futbolunun rekabet gücünü artırarak ülkemizin futbol endüstrisinde daha önemli bir rol oynamasına yardımcı olabiliriz. Alt yapı sisteminin geliştirilmesi için çalışmaların zaman kaybetmeden yapılması kaçınılmaz. Yetenekli genç futbolcu adaylarını, futbolumuza kazandırmalıyız. Alt yapı sisteminin geliştirilmesi için kulüplerin, antrenörlerin ve futbolcuların birlikte çalışması gerekli. Türk futbolunun geleceği için tüm paydaşların el ele vermemiz gerekmektedir" dedi.