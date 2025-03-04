Afyonkarahisar’da oynanan U14 yarı final müsabakasında futbolcuların, teknik heyetler ve taraftarlar birbirine girdiğine olayla ilgili tarafların bir birinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

U14 yarı finalinde Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 9 kişi kalınmasına rağmen Safa Gençlik Spor’un 2-1 galibiyeti ile son buldu. Safa Gençlik Spor’un finale yükseldiği maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla ortalık karıştı. Bitiş düdüğü ile birlikte önce futbolcular tekmeli yumruklu kavgaya tutuşurken, ardından sahaya giren taraftarlar ve teknik heyet de kavgaya dahil oldu. Çok sayıda kişinin darp sonucu yaralandığı olaylar polisin araya girmesiyle son buldu.

Olayın ardından tarafların bir birlerinden şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı.