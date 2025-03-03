Zonguldak’ta bir amatör maçta futbolcu girdiği ikili mücadele sonrası bir anda yere yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan oyuncuya sahadaki oyuncular müdahalede bulundu.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 18. haftasında Çaycumaspor, kendi sahasında Kdz. Ereğli Çiğdemlispor’u ağırladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gelişen bir pozisyonda rakip takımdan bir futbolcu girdiği ikili mücadele sonrasında çarpışınca yere yığılarak bir süre nefessiz kaldı. Futbolcuya müdahale sahada gerçekleşti.

Olay, Çaycuma Sentetik Stadı’nda meydana geldi. Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 18. haftada Kdz. Ereğli Çiğdemlispor’u kendi sahasında ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi galip sürdürürken, ikinci yarının 57’nci dakikasında Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor takımından 10 forma numaralı Kerem Can Orhan, rakip takımdan olan bir futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonrasında bir anda yere yığılarak hareketsiz kaldı ve nefesi durdu. Yaşanan o anın ardından maçın orta hakemi Atakan Yüzlü müsabakayı durdurdu. Daha sonra futbolcuya Çaycumaspor takımından futbolcular ile kendi arkadaşları müdahalede bulundu. Yerde bir süre hareketsiz kalan futbolcuya Çaycumaspor yedek kulübesinden de destek geldi. Sahada karşılaşmayı izlediği öğrenilen bir sağlık görevlisi hemen sahaya girerek futbolcuya müdahalede bulundu.

Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi futbolcu ile yakın temasla irtibat kurarak kendisine sorular sordu ve cevaplar almaya çalıştı. Ölüm ile yaşam arasında gidip gelen futbolcu daha sonra yapılan müdahalenin ardından saha dışına çıkarıldı. Korkulu dakikaların yaşandığı karşılaşma da yürekler ağıza geldi.