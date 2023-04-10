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Futbol Gençler Grup Müsabakalarında 10 erkek, 4 kız ve 252 sporcu yer alırken genç erkekler kategorisinde ilimizi temsil eden Bayburt Lisesi, normal süresi 1-1 biten ilk karşılaşmada rakibini penaltılarda yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporcular ve antrenörlerin katıldığı törenden sonra farklı illerden gelen kız ve erkek takımları ilk müsabakalarına çıktı.

Okul sporları dahilinde Bayburt’ta yapılan Futbol Gençler Grup Müsabakaları, açılış töreninin ardından hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

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