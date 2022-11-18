Futbol Bahane" grubu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticilerinden oluşan takım arasında Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi futbol sahasında dostluk maçı oynandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Spor, bireyleri olduğu kadar kurumları da yakınlaştırmaktadır. Özellikle takım sporlarındaki birlikte mücadele etme, birbirine sahip çıkma birçok olumlu duyguyu da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda bu maçın organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, iki takıma da başarılar diliyorum." dedi.

Sıkı bir mücadelenin ve renkli anların yaşandığı maçta, dostluk kazandı.

Maçlar, farklı sahalarda ve farklı kurumlar arasında oynanmaya devam edecektir.